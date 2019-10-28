شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك الخميس المقبل استعداداً لودية أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر عودة محمود عبد الرازق شيكابالا ، صانع ألعاب الزمالك، للمشاركة فى تدريبات الفريق الأبيض في معسكر 6 أكتوبر المقرر انطلاقه الخميس المقبل.

وكشف الجهاز الطبي بالفريق الأبيض عن تماثل شيكابالا للشفاء وعودته للمشاركة في التدريبات خلال المعسكر المقبل وكان الجهاز الفنى للفريق الأبيض منح اللاعبين راحة 6 أيام بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا بهدف دون رد، وتأهل الفريق الأبيض لدور المجموعات.

Advertisements

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية خلال معسكره المقبل بالسادس من أكتوبر والذي سيستمر لمدة أربعة أيام بناء على طلب ميتشو وتغيب شيكابالا عن الزمالك فى الفترة الأخيرة بسبب إصابته فى العضلة الضامة.