شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك الخميس المقبل استعداداً لودية أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
وكشف الجهاز الطبي بالفريق الأبيض عن تماثل شيكابالا للشفاء وعودته للمشاركة في التدريبات خلال المعسكر المقبل وكان الجهاز الفنى للفريق الأبيض منح اللاعبين راحة 6 أيام بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا بهدف دون رد، وتأهل الفريق الأبيض لدور المجموعات.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية خلال معسكره المقبل بالسادس من أكتوبر والذي سيستمر لمدة أربعة أيام بناء على طلب ميتشو وتغيب شيكابالا عن الزمالك فى الفترة الأخيرة بسبب إصابته فى العضلة الضامة.
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