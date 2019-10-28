شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الكاراتيه تعود من تشيلى الأربعاء بعد التتويج ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة منتخب الكاراتيه إلى القاهرة قادمة من تشيلى الأربعاء المقبل، بعد التتويج بمنافسات بطولة العالم التى تقام فى الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الجارى.

وتوجت مصر بالبطولة بعد حصد 19 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 7 ذهبيات، و4 فضيات، و8 برونز، حقق الميداليات كل: من بسملة حسن، وطه طارق، وياسمين جويلى، وأحمد أيمن، وحازم أحمد، وفريال اشرف وذهبية الكاتا جماعى شباب فى منافسات الفرق ، على مستوى الذهبيات ، وعلى مستوى الفضيات حققها محمد حسين، وفاطمة عبد الناصر، وحسام مختار، وفريق البنات فى منافسات الفرق، أما البرونزيات فجاءت عن طريق مؤمن محمد، وعبد الله هشام، وعبد الله ممدوح، ومحمود جابر، ونور إيهاب، يوسف بدوى، وكريم وليد واحلام يوسف .

وتربعت مصر على عرش الدول المشاركة والتى بلغ عددها 86 دولة، حيث تفوقت على تركيا التى جاءت فى المركز الثانى بفارق 3 ذهبيات للفراعنة.

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