شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعود إلى التدريبات غداً بعد انتهاء فترة الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب إلى التدريبات غداً، الثلاثاء، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب توقف مسابقة الدوري بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى يشارك فيها المنتخب الأوليمبي حتى 22 نوفمبر المقبل.

وكان عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل قد منح لاعبى الفريق راحة سلبية لمدة 4 أيام بدأت من الجمعة الماضى وحتى اليوم الاثنين، قبل أن يستأنف الفريق استعداداته لمسابقة الدوري.

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ويحتل المقاولون العرب المركز المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراة طلائع الجيش بهدف نظيف في افتتاحية الدوري، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الانتاج الحربي 1/0، وأخيراً الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويتبقى للمقاولون العرب مباراة مؤجلة أمام أسوان من الجولة الرابعة في مسابقة الدوري العام، حيث يسعى ذئاب الجبل لحجز مقعدهم في المربع الذهبي بنهاية الموسم للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.