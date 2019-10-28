شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفسر سر الغيابات عن مران الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن سبب الغيابات فى صفوف الفريق خلال المران الذى أقيم أمس على ملعب التتش وشارك به 10 لاعبين إلى جانب الحارسين شريف إكرامى وعلى لطفى، وذلك فى بداية التحضير لمرحلة ما بعد انتهاء فترة التوقف.

وقال مدير الكرة بالأهلى، إن الجهاز الفني بقيادة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، منح بعض اللاعبين راحة إضافية، على أن ينتظموا غدا الثلاثاء فى مران الفريق، واستأنف الأهلي تدريباته أمس بعد انتهاء فترة الراحة والتي استمرت على مدار يومى الجمعة والسبت، ومنح فايلر راحة إضافية لبعض اللاعبين فى صفوف الفريق، للتخلص من حالة الإجهاد العضلى وتجهيزهم للمرحلة المقبلة والتى تشهد مشاركة أكثر من لاعب فى معسكر المنتخب الوطنى.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قد أعلن أمس قائمة المنتخب التي ضمت 10 لاعبين من الأهلي، للتحضير لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر إقامتها يومي 14 و18 نوفمبر، ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون.