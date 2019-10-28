سوبر كورة.. الأهلي يُحدد صفقتي الميركاتو الشتوي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مناقشة ملف الصفقات الشتوية مع جهازه المعاون، خاصة وأن النادي لا يحق له سوى التعاقد مع 2 لاعبين فقط من خلال استبدالهما في قائمة الفريق، بعدما استخدم الأحمر ثلاث استبدالات وهم باسم علي ظهير أيمن الفريق الأحمر الذي انتقل إلى الجونة، أحمد حمدي صانع ألعاب الأهلي السابق المنتقل إلى الجونة، وأخيرا محمد شريف المعار إلى إنبي.
وبدأت إدارة الأهلي بالفعل في التفاوض مع أكثر من إدارات أندية هؤلاء اللاعبين، في الوقت الذي دخل الأهلي في مفاوضات مع لاعبين تمهيداً لضمهم بنهاية الموسم الحالى.
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