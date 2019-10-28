شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب..نهلة سامح نجمة طائرة الأهلى: "بحب الرسم قوى و مليش فى المطبخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم هى نهلة سامح كابتن فريق الكرة الطائرة الأول بالنادى الأهلى ، والتى كان معها الحوار التالى :

الرسم .. بحب أرسم جدا فى اوقات الفراغ .



نهلة سامح

للأسف مليش فى المطبخ خالص . و مبعملش أى أكل فعلا .

نجمى المفضل فى كرة القدم طبعا محمد صلاح ، و فى التمثيل محمد هنيدى و كريم عبد العزيز .

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عمرو دياب وأسمع محمد حماقى .



نهلة سامح 2

كنت أتمني أكمل في مجال دراستي..الجرافيك او أكون مذيعة.

فاتن حمامة .. بحبها قوى .



نهلة سامح 3

كل مكان و مناسبة له الملابس الخاصة به.