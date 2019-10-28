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محافظ جنوب سيناء يكرم إسراء جودة بطلة الجمهورية في المصارعة

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أيمن أبوزيد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إسراء جودة، الطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة السيدة خديجة بطور سيناء، وهي أول فتاة سيناوية تحصل على ميدالية في بطولة الجمهوريه في لعبة المصارعة، حيث حصدت الميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية، وهي بعمر الـ١٤ عامًا، ونافست لاعبات بعمر الـ١٧.

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وقالت إسراء إنها لعبت ألعاب مختلفة، ولكن جذبتها لعبة المصارعة لأنها كانت لعبة جديدة بجنوب سيناء، نشرها المدرب الكابتن محمد دعوة، مدرب منتخب مصر للمصارعة الرومانية.

وأضافت أنها تدربت لمدة عام ونصف، وأول ميدالية حصلت عليها الفضية، مشيرة إلى أنها تلعب في المشروع القومي للناشئين، وتحظى باهتمام من وزارة الشباب والرياضة، ومدربها الكابتن محمد دعوة.

وأوضحت اللاعبة إسراء جودة أنها تحلم بدخول منتخب المصارعة، وتحقيق الميدالية الذهبية لمصر في الأولمبياد القادم، مؤكدة أن تساعدها على التفوق الدراسي، خاصة أنها تتمنى أن تصبح طبيبة أسنان، ونصحت الفتيات بممارسة الرياضة، خاصة أن جنوب سيناء لديها إمكانيات رياضيه هائلة وطقس مميز.

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