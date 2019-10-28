شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يتحدث عن إمكانية رحيل ميتشو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبدى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اندهاشه من مطالبة البعض برحيل المدير الفني ميتشو عن قيادة الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة، مؤكدًا استمراره على رأس الجهاز الفني للفريق.

وقال «منصور»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الزمالك اليوم»، الأحد: «الزمالك مع ميتشو أول الدوري، وفاز ببطولة كأس مصر، وتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا».