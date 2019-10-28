شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: كاسونجو يتدرب في الزمالك خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الكونغولي كابونجو كاسونجو، سيتدرب في النادي خلال أيام، بعد فسخ تعاقده مع الوداد المغربي.
وأوضح «منصور»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الزمالك اليوم»، الأحد: «أرسلت له تذاكر ليعود إلى القاهرة والتدريب في النادي».
وقال رئيس الزمالك إنه سيتحدث مع اللاعب بعد العودة عن أسباب فسخ تعاقده مع النادي المغربي، رافضا التعليق على أمر ضمه لقائمة الفريق، مؤكدًا: «هو لاعب في الزمالك ومن حقه مواصلة التدريبات في النادي».
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