شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ يوضح سبب الغيابات في تدريبات الأهلي.. وموعد انتظام الأفارقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أوضح سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سبب الغيابات في صفوف الفريق خلال المران الذي أقيم أمس الأحد على ملعب التتش، الذي شارك به 10 لاعبين إلى جانب الحارسين شريف إكرامي وعلي لطفي، وذلك في بداية التحضير لمرحلة ما بعد انتهاء فترة التوقف.

وقال مدير الكرة، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، منح بعض اللاعبين راحة إضافية، على أن ينتظموا غدًا الثلاثاء في مران الفريق.

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واستأنف الأهلي تدريباته أمس بعد انتهاء فترة الراحة والتي استمرت على مدار يومي الجمعة والسبت، ومنح فايلر، راحة إضافية لبعض اللاعبين في صفوف الفريق، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي وتجهيزهم للمرحلة المقبلة والتي تشهد مشاركة أكثر من لاعب في معسكر المنتخب الوطني.

من ناحية أخرى، قال سيد عبدالحفيظ،إن اللاعبين الأفارقة سينتظمون في مران الفريق غدًا الثلاثاء، بعد حصولهم على راحة إضافية، وسفرهم إلى بلادهم لقضاء فترة إجازة قصيرة قبل العودة للانتظام في المران في الموعد المحدد لهم.

فيما يستمر غياب اللاعب أليو ديانج المنضم إلى منتخب مالي الأولمبي، الذي يشارك في بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قد أعلن أمس قائمة المنتخب التي ضمت 10 لاعبين من الأهلي، للتحضير لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر إقامتها يومي 14 و18 نوفمبر، ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.