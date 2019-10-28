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لوكاس توريرا يحمي تشاكا من جمهور كريستال بالاس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

تعادل نادي أرسنال مع كريستال بالاس بهدفين لمثلهم أمس الأحد بالجولة العاشرة من  الممتاز.

وتعرض قائد الفريق جرانيت تشاكا لإنتقادات الجماهير أثناء تبديله من المباراة ليخلع القميص ويرفض الجلوس على مقاعد البدلاء.

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ورصدت الكاميرات داخل الملعب مشاجرة اللاعب مع الجماهير وكذلك بكاء لاعب خط الوسط لوكاس توريرا بسبب حزنه من موقف الجمهور.

وتحدث مدرب الفريق أوناي إيمري عن هذا المشهد قائلاً: “لقد كان مخطئًا. نحن بحاجة إلى التزام و الهدوء والتحدث معه داخليًا حول هذا الأمر. نحن نعمل مع النادي واللاعبين للعب تحت الضغط.

وأضاف: “سنتحدث معه لأن رد الفعل كان خاطئًا. نحن هنا لأن لدينا مشجعين، نحن نعمل من أجلهم ونحتاج إلى احترامهم عندما يصفقون لنا وينتقدوننا”.

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