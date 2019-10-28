فان دير فارت: طلبت من ليفي شراء زييتش من أياكس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

يقول ​رافاييل فان دير فارت​، نجم ​توتنهام​ و​أياكس​ السابق، أنه يجب على سبيرز التعاقد مع اللاعب ​حكيم زييتش​.



ويرى فان دير فارت في لاعب خط وسط أياكس بديلاً للدنماركي ​كريستيان إريكسن​.

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وقال: "آمل في أن يذهب زييتش إلى توتنهام وأعتقد أن هذا سيحدث".

وتابع: "أنا أتحدث مع (دانييل) ليفي، رئيس مجلس الإدارة وقلت له: "تعاقد معه بعد هذا الموسم. أنا مقتنع بأنه سيثير ضجة كبيرة في لندن".

وكان أياكس طلب في الصيف الماضي 30 مليون يورو مقابل التخلي عن زييتش.