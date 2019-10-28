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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فان دير فارت: طلبت من ليفي شراء زييتش من أياكس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019
يقول رافاييل فان دير فارت، نجم توتنهام وأياكس السابق، أنه يجب على سبيرز التعاقد مع اللاعب حكيم زييتش.
ويرى فان دير فارت في لاعب خط وسط أياكس بديلاً للدنماركي كريستيان إريكسن.
وقال: "آمل في أن يذهب زييتش إلى توتنهام وأعتقد أن هذا سيحدث".
وتابع: "أنا أتحدث مع (دانييل) ليفي، رئيس مجلس الإدارة وقلت له: "تعاقد معه بعد هذا الموسم. أنا مقتنع بأنه سيثير ضجة كبيرة في لندن".
وكان أياكس طلب في الصيف الماضي 30 مليون يورو مقابل التخلي عن زييتش.
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