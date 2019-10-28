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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد ينفي إبرام أي تعاقدات شتوية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019
اشارت صحيفة الاس الاسبانية الى ان نادي ريال مدريد الاسباني لن يقوم باي تعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
واضافت الصحيفة ان الفريق الملكي لن ينهي صفقة لاعب نادي توتنهام هوتسبيرز كريستيان ايريكسن او لاعب نادي اياكس دوني فان دي بيك، واكدت الصحيفة الاسبانية ان القرار اتخذ من قبل الرئيس الاسباني لنادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز.
وكشفت الصحيفة الاسبانية ان الريال قد يجبر على القيام بتعاقدات في حال رحيل لاعبه الاسباني ايسكو، ما سيخلق فجوة كبيرة في الفريق خاصة على مستوى دوري ابطال اوروبا.
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