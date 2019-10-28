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ريال مدريد ينفي إبرام أي تعاقدات شتوية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

اشارت صحيفة الاس الاسبانية الى ان نادي ​ريال مدريد​ الاسباني لن يقوم باي تعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

واضافت الصحيفة ان الفريق الملكي لن ينهي صفقة لاعب نادي توتنهام هوتسبيرز كريستيان ايريكسن او لاعب نادي اياكس دوني فان دي بيك، واكدت الصحيفة الاسبانية ان القرار اتخذ من قبل الرئيس الاسباني لنادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

وكشفت الصحيفة الاسبانية ان الريال قد يجبر على القيام بتعاقدات في حال رحيل لاعبه الاسباني ​ايسكو​، ما سيخلق فجوة كبيرة في الفريق خاصة على مستوى دوري ابطال اوروبا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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