شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبي يتدرب على ملعب دجلة وستاد السويس استعدادا لأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتدرب منتخب مصر الاولمبي، بقيادة شوقى غريب، خلال معسكره بالعين السخنة على ملعب وادى دجلة وستاد السويس الجديد، حيث توجه منتخب مصر الاولمبى منذ قليل، إلى العين السخنة، للدخول فى معسكر مغلق هناك بداية من اليوم الاثنين وحتى يوم 3 نوفمبر المقبل، فى إطار المرحلة الثانية لبرنامج الاعداد لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى تنطلق يوم 8 نوفمبر المقبل فى مصر .

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الاولمبي فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا و الكاميرون ومالى، بينما أوقعت القرعة المنتخب النيجيرى على رأس المجموعة الثانية مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا، وتعد البطولة فى الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.