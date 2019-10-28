شكرا لقرائتكم الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على "كف عفريت"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تسود حالة من الغموض حول مصير اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، والمقرر عقده يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، لمناقشة الميزانية الخاصة بالجبلاية.
وأرسل اتحاد الكرة أكثر من خطاب للجنة الأوليمبية، من أجل اعتماد الأندية التي يحق لها حضور الاجتماع، إلا أن اللجنة الأوليمبية لم ترد.
واستعجل اتحاد الكرة اللجنة الأولمبية في خطابات تالية لحسم ترتيبات عقد الاجتماع دون رد من جانب اللجنة الأولمبية.
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