شكرا لقرائتكم الأهلي يستأنف مرانه بدون الدوليين استعداد للنجم الساحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف فريق النادي الأهلي، تدريباته على ملعب التتش بمقر الجزيرة، اليوم الاثنين، استعدادا لمرحلة ما بعد فترة التوقف والتي تشهد الكثير من التحديات، سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

ويؤدي الأهلي مرانه في الرابعة عصر اليوم، ويشتمل على جانب بدني وخططي وفقا لأجندة الجهاز الفني والذي يسعى من خلاله رينيه فايلر، المدير الفني للفريق لتجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا ومعنويا للمرحلة المقبلة .

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ويخوض الأهلي منافسات بطولة الدوري بعد انتهاء فترة التوقف، إلى جانب التحضير لمواجهة النجم الساحلي التي تقام في تونس نهاية شهر نوفمبر المقبل، في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في الوقت الذي حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على مساندة وتحفيز اللاعبين المنضمين إلى المنتخب الأولمبي، الذي بدأ معسكره استعدادا لبطولة إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وحرص مدير الكرة على توجيه رسالة تشجيع ومساندة لاعبي الفريق المنضمين للمنتخب الأولمبي بعد انطلاق المعسكر التحضيري لبطولة إفريقيا والتي يتطلع الجميع للفوز بها وحسم الصعود إلى أولمبياد طوكيو، ويشارك من الأهلي مع المنتخب الأولمبي كل من رمضان صبحي وصلاح محسن ومصطفى شوبير وعمار حمدي.