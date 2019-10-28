شكرا لقرائتكم الأهلي يستأنف مرانه بدون الدوليين استعداد للنجم الساحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويخوض الأهلي منافسات بطولة الدوري بعد انتهاء فترة التوقف، إلى جانب التحضير لمواجهة النجم الساحلي التي تقام في تونس نهاية شهر نوفمبر المقبل، في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في الوقت الذي حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على مساندة وتحفيز اللاعبين المنضمين إلى المنتخب الأولمبي، الذي بدأ معسكره استعدادا لبطولة إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وحرص مدير الكرة على توجيه رسالة تشجيع ومساندة لاعبي الفريق المنضمين للمنتخب الأولمبي بعد انطلاق المعسكر التحضيري لبطولة إفريقيا والتي يتطلع الجميع للفوز بها وحسم الصعود إلى أولمبياد طوكيو، ويشارك من الأهلي مع المنتخب الأولمبي كل من رمضان صبحي وصلاح محسن ومصطفى شوبير وعمار حمدي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يستأنف مرانه بدون الدوليين استعداد للنجم الساحلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.