شكرا لقرائتكم مطرب شهير يترشح لعضوية مجلس إدارة نادى 6 أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل من ناحية أخرى يعكف هيثم خلال هذه الفترة على تسجيل أغاني ألبومه الجديد مع الموزع الموسيقى عادل حقي وحسين النجار داخل أحد الاستوديوهات بالقاهرة. يذكر أن آخر ألبومات هيثم نبيل ألبوم "مرحلة جديدة"، ضم 15 أغنية تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء منهم جلال إسماعيل وأيمن عز ومحمود وحيد وأسامة محرز، كما كتب هيثم لنفسه بعض الأغانى، ولحن كل أغنيات الألبوم، عدا أغنية واحدة من ألحان أحمد عز.

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