شكرا لقرائتكم ميتشو يستعين بناشئي الزمالك خلال فترة التوقف الدولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعين الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، بعدد من الناشئين خلال معسكر الفريق المقرر انطلاقه بالسادس من أكتوبر يوم الخميس المقبل في ظل النقص العددي لغياب لاعبي المنتخب الأولمبي .

وكان الجهاز الفني للفريق الأبيض منح اللاعبين راحة 6 أيام بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا بهدف دون رد، وتأهل الفريق الأبيض لدور المجموعات.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية خلال معسكره المقبل بالسادس من أكتوبر والذي سيستمر لمدة أربعة أيام بناء على طلب ميتشو.