ميتشو يستعين بناشئي الزمالك خلال فترة التوقف الدولى...

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وكان الجهاز الفني للفريق الأبيض منح اللاعبين راحة 6 أيام بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا بهدف دون رد، وتأهل الفريق الأبيض لدور المجموعات.
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