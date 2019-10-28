أحمد جمعة هداف المصري في الكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل يتربع أحمد جمعة قائد المصري على قائمة هدافي الفريق البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية برصيد 7 أهداف بعد الهدف الذي سجله في مرمى كوت دي أور بطل سيشل.
وأصبح أحمد جمعة الهداف التاريخي للمصري في الكونفدرالية بهدفه في مرمى فريق كوت دي أور ، ، حيث ارتفع رصيده إلى 7 أهداف.
جمعة سبق له تسجيل 6 أهداف بواقع هدف في مرمى كل من كمبالا الأوغندي وجرين بافالوز الزامبي وسيمبا التنزاني ومونانا الجابوني وهدفين في مرمى سونجو الموزمبيقي
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