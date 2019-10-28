شكرا لقرائتكم أحمد جمعة هداف المصري في الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتربع أحمد جمعة قائد المصري على قائمة هدافي الفريق البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية برصيد 7 أهداف بعد الهدف الذي سجله في مرمى كوت دي أور بطل سيشل.

وأصبح أحمد جمعة الهداف التاريخي للمصري في الكونفدرالية بهدفه في مرمى فريق كوت دي أور ، ، حيث ارتفع رصيده إلى 7 أهداف.

جمعة سبق له تسجيل 6 أهداف بواقع هدف في مرمى كل من كمبالا الأوغندي وجرين بافالوز الزامبي وسيمبا التنزاني ومونانا الجابوني وهدفين في مرمى سونجو الموزمبيقي