شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يدرس إقامة معسكر خارجي خلال توقف الدوري الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفكر مسئولو نادي المقاولون العرب، فى خوض معسكر خارج قلعة ذئاب الجبل في الفترة المقبلة بعد العودة إلى التدريبات، خلال فترة توقف مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تستمر حتى 22 نوفمبر المقبل، بسبب كأس الأمم الأفريقية التي يشارك فيها المنتخب الأوليمبي.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، والمشرف على فريق الكرة، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس يسعى لإعادة تجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الطويلة، من أجل مواصلة النتائج الجيدة في مسابقة الدوري العام .

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ويحتل المقاولون المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراة طلائع الجيش بهدف نظيف في افتتاحية الدوري، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الانتاج الحربي 1/0، وأخيراً الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويتبقى للمقاولون العرب مباراة مؤجلة أمام أسوان من الجولة الرابعة في مسابقة الدوري العام، حيث يسعى ذئاب الجبل لحجز مقعدهم في المربع الذهبي بنهاية الموسم للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.