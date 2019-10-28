شكرا لقرائتكم بيراميدز يتفوق على الزمالك فى تصنيف أندية العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وصعد بيراميدز للمركز الثاني بين الفرق المصرية في تصنيف أندية العالم، بعدما احتل المركز الـ 88 عالمياً هذا الاسبوع بدلاً من المركز الـ 97 عالمياً الذي احتله في تصنيف الاسبوع الماضي، فيما تراجع الزمالك 10 مراكز ليحتل المركز الـ 94 عالمياً.
وتراجع الاسماعيلي 36 مركزاً ليحتل المركز الـ 237 عالمياً بدلاً من المركز الـ 201، الذي احتله في تصنيف الاسبوع الماضي.
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