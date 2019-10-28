اخبار الرياضه

بيراميدز يتفوق على الزمالك فى تصنيف أندية العالم...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم بيراميدز يتفوق على الزمالك فى تصنيف أندية العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتقى نادي بيراميدز 11 مركزاً "دفعة واحدة" في التصنيف الاسبوعي الصادر اليوم من جانب موقع "clubworldranking" العالمى.

 

وصعد بيراميدز للمركز الثاني بين الفرق المصرية في تصنيف أندية العالم، بعدما احتل المركز الـ 88 عالمياً هذا الاسبوع بدلاً من المركز الـ 97 عالمياً الذي احتله في تصنيف الاسبوع الماضي، فيما تراجع الزمالك 10 مراكز ليحتل المركز الـ 94 عالمياً.

 

Advertisements
واحتفظ الاهلي بتواجده في قائمة أفضل 50 ناد في العالم، حيث احتل المركز الـ 41 عالمياً متراجعاً مركزاً واحداً في التصنيف، ليحافظ في الوقت ذاته على صدارة قائمة الاندية المصرية في التصنيف العالمي.

 

وحل المقاولون العرب في المركز الـ 193 عالمياً، بينما قفز المصري البورسعيدي 17 مركزاً "دفعة واحدة"، ليحتل المركز الـ 200 هذا الاسبوع بدلاً من المركز الـ 217 عالمياً.

 

وتراجع الاسماعيلي 36 مركزاً ليحتل المركز الـ 237 عالمياً بدلاً من المركز الـ 201، الذي احتله في تصنيف الاسبوع الماضي.

 

وحافظ الاسباني على صدارة التصنيف، فيما عاد الانجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب منتخب مصر إلى المركز الثاني، يليه مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثالث، وريفربليت الارجنتيني في المركز الرابع.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يتفوق على الزمالك فى تصنيف أندية العالم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا