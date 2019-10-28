شكرا لقرائتكم بيراميدز يتفوق على الزمالك فى تصنيف أندية العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتقى نادي بيراميدز 11 مركزاً "دفعة واحدة" في التصنيف الاسبوعي الصادر اليوم من جانب موقع "clubworldranking" العالمى.

وصعد بيراميدز للمركز الثاني بين الفرق المصرية في تصنيف أندية العالم، بعدما احتل المركز الـ 88 عالمياً هذا الاسبوع بدلاً من المركز الـ 97 عالمياً الذي احتله في تصنيف الاسبوع الماضي، فيما تراجع الزمالك 10 مراكز ليحتل المركز الـ 94 عالمياً.

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واحتفظ الاهلي بتواجده في قائمة أفضل 50 ناد في العالم، حيث احتل المركز الـ 41 عالمياً متراجعاً مركزاً واحداً في التصنيف، ليحافظ في الوقت ذاته على صدارة قائمة الاندية المصرية في التصنيف العالمي.

وحل المقاولون العرب في المركز الـ 193 عالمياً، بينما قفز المصري البورسعيدي 17 مركزاً "دفعة واحدة"، ليحتل المركز الـ 200 هذا الاسبوع بدلاً من المركز الـ 217 عالمياً.

وتراجع الاسماعيلي 36 مركزاً ليحتل المركز الـ 237 عالمياً بدلاً من المركز الـ 201، الذي احتله في تصنيف الاسبوع الماضي.