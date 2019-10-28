شكرا لقرائتكم الجبلاية تمنح الأهلي حق استبدال لاعبين والزمالك لاعب واحد فى يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصدر مسؤول باتحاد الكرة، إن الزمالك يمتلك استبدال لاعب واحد فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل، بعد قيام مسؤولى النادى الأبيض بإجراء استبدال لـ 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. ويعطى اتحاد الكرة للأندية، وفقاً للائحة حق استبدال 5 لاعبين، وبعد إجراء الزمالك لـ 4 عمليات من الاستبدال فى فترة الانتقالات الصيفية سيحق للأبيض فى شهر يناير إجراء عملية استبدال للاعب واحد. الجدير بالذكر أن الأهلى يحق له استبدال 2 من اللاعبين فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة فيما يحق للفريق الأبيض، استبدال لاعب واحد، فى انتقالات الشتاء ويبحث مسؤولى الأبيض قيد الكونغولى على حساب المغربى خالد بوطيب وهو ما سيتم حسمه بشكل نهائى خلال الفترة القادمة.

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