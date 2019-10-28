شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: انتظام المحترفين الأجانب فى مران الأهلي ماعدا أليو ديانج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن اللاعبين الأجانب سوف ينتظمون في مران الفريق غدا الثلاثاء، بعد حصولهم على راحة إضافية، وسفرهم إلى بلادهم لقضاء فترة إجازة قصيرة قبل العودة للانتظام في المران في الموعد المحدد لهم .

ويواصل المالي أليو ديانج، غيابه لانضمامه لمنتخب مالي الأولمبي، الذي يشارك في بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، كما يغيب عن مران الفريق لاعبو المنتخب الأولمبي الذين انتظموا في المعسكر استعداد لبطولة في بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر.

وأستأنف الفريق الأحمر تدريباته أمس بعد نهاية فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، واشتمل المران على جانب بدني تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال ثم خاض الفريق الجانب الفنى .