شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: انتظام المحترفين الأجانب فى مران الأهلي ماعدا أليو ديانج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأستأنف الفريق الأحمر تدريباته أمس بعد نهاية فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، واشتمل المران على جانب بدني تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال ثم خاض الفريق الجانب الفنى .
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