شكرا لقرائتكم قائمة منتخب مصر .. عمرو وردة خارج حسابات البدري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تصريحات حسام البدري المدير الفني لـ منتخب مصر أن فكرة استدعاء عمرو وردة لاعب لاريسا اليوناني والمنتخب الوطني السابق، مستبعدة في الوقت الحالي.

منتخب مصر

قائمة منتخب مصر



وقال حسام البدري في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" بقناة أون سبورت، إن قرار عودة عمرو وردة إلى المنتخب يحتاج للتفكير.

حسام البدري

ويفتعل وردة العديد من الأزمات آخرها في معسكر المنتخب الوطني خلال المشاركة في كأس الأمم الإفريقية بالقاهرة، بعد اتهامه بالتحرش بأحد عارضات الأزياء والتي قامت بنشر صور ضوئية من الحديث الذي دار بينهما، ومواعدته لها بملاقاتها في أوروبا.

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منتخب مصر

قائمة منتخب مصر



ويبدو أن فرص وردة في العودة إلى قائمة منتخب مصر بعيدة تماما، خاصة أن البدري يخشى الصدام مع الجماهير المصرية المستاءة من تصرفات اللاعب.

حسام البدري و كهربا

قائمة منتخب مصر

وشملت قائمة منتخب مصر 32 لاعبا هم : محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (طلائع الجيش) احمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).