شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يكشف أسباب غياب لاعبى الأهلي عن المران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن سبب الغيابات في صفوف الفريق خلال المران الذي أقيم أمس على ملعب التتش الذي شارك به 10 لاعبين بجانب شريف اكرامي وعلي لطفي، في بداية التحضير لمرحلة ما بعد انتهاء فترة التوقف، يرجع إلى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذى قرر منح بعض اللاعبين راحة إضافية، على أن ينتظموا غدا الثلاثاء في مران الفريق للتخلص من حالة الإجهاد العضلي وتجهيزهم للمرحلة المقبلة والتي تشهد مشاركة أكثر من لاعب في معسكر المنتخب الوطني.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قد أعلن أمس قائمة المنتخب التي ضمت 10 لاعبين من الأهلي، للتحضير لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر إقامتها يومي 14 و18 نوفمبر، ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.