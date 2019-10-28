تحرك عاجل من الأعلى للإعلام بشأن تصريحات مرتضى بـ «الزمالك اليوم»

الموجز

قال الناقد الرياضي فهمي عمر، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، إن اللجنة رصدت تصريحات رئيس نادي الزمالك في برنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث، وقدمت مذكرة للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، متضمنة توصية بما جاء في هذه المداخلات.

وأضاف عمر، في تصريحات إعلامية ، اليوم الاثنين، أن اللجنة تفرغ حلقات أخرى للبرنامج خاصة حلقة أمس الأحد، وسترفع تقريرًا آخر بها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للبت فيه، رافضا الإفصاح عن مضمون التوصية المقدمة.

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم أن لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي ستبحث شكوى نقابة الصحفيين ضد رئيس نادي الزمالك التي طلبت منع ظهوره في وسائل الإعلام بسبب تجاوزاته بحق الصحفيين، كما تستعرض اللجنة تفريغ حلقتي السبت والأحد ببرنامج الزمالك اليوم بقناة الحدث اليوم؛ للوقوف على مدى التجاوزات.

وكان نقيب الصحفيين ضياء رشوان،، أعلن رفضه التام لقرارات إدارة نادي الزمالك المخالفة للقانون بمنع أعضاء النادي من الصحفيين من دخوله، وكذلك إدانته الكاملة للسب والقذف الذي يطال بعض هؤلاء الزملاء بصورة باتت منهجية وتخالف كل القواعد القانونية المستقرة.