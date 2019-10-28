شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر الأولمبي يتدرب على ملعب دجلة والسويس الجديد بالعين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر الاولمبي ، بقيادة شوقى غريب، تدريباته خلال معسكره بالعين السخنة على ملعب وادى دجلة واستاد السويس الجديد.

وتوجه منتخب مصر الاولمبى منذ قليل إلى العين السخنة للدخول فى معسكر مغلق هناك بداية من اليوم الاثنين وحتى يوم 3 نوفمبر المقبل، فى إطار المرحلة الثانية لبرنامج الاعداد لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التى تنطلق يوم 8 نوفمبر المقبل.

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة عن وقوع منتخب مصر الاولمبي فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا و الكاميرون ومالى، بينما أوقعت القرعة التى قام بسحبها عماد متعب نجم الأهلى والكرة المصرية السابق، المنتخب النيجيرى على رأس المجموعة الثانية مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا، وتعد البطولة فى الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.