شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يستعين بـ"مجموعة ناشئين" فى معسكر الزمالك بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
وكان الجهاز الفنى للفريق الأبيض منح اللاعبين راحة 6 أيام بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا بهدف دون رد، وتأهل الفريق الأبيض لدور المجموعات.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية خلال معسكره المقبل بالسادس من أكتوبر يستمر لمدة أربعة أيام بناءً على طلب ميتشو.
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