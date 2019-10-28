شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر الأولمبى.. جدول مباريات الفراعنة فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ منتخب مصر الاولمبي بقيادة شوقى غريب أولى مواجهاته فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة يوم 8 نوفمبر بلقاء منتخب مالى فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويخوض منتخب مصر الأولمبى مباراته الثانية أمام غانا يوم 11 نوفمبر، والكاميرون يوم 14 من نفس الشهر، بينما ستكون مباريات المجموعة الثانية أيام 9 و12 و15 نوفمبر.

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا و الكاميرون ومالى، بينما أوقعت القرعة التى سحبها عماد متعب، نجم الأهلى والكرة المصرية السابق، المنتخب النيجيرى على رأس المجموعة الثانية مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا، وتعد البطولة فى الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.

جدول مباريات منتخب مصر الاولمبي فى أمم افريقيا تحت 23 سنة