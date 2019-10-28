المقاولون يدرس خوض معسكر خارج قلعة الجبل الأخضر فى فترة التوقف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس نادي المقاولون العرب خوض معسكر خارج قلعة ذئاب الجبل فى الفترة المقبلة بعد العودة إلى التدريبات، خلال فترة توقف مسابقة الدوري العام والتى تستمر حتى 22 نوفمبر المقبل، بسبب كأس الأمم الأفريقية التي يشارك فيها المنتخب الأوليمبى.

وقال المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، فى تصريحات لـ الخليج 365، إن الجهاز الفنى للفريق بقيادة عماد النحاس يسعى لإعادة تجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الطويلة، من أجل مواصلة النتائج الجيدة في مسابقة الدوري العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراة طلائع الجيش بهدف نظيف في افتتاحية الدوري، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الانتاج الحربي 1/0، وأخيراً الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.

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ويتبقى للمقاولون العرب مباراة مؤجلة أمام أسوان من الجولة الرابعة في مسابقة الدوري العام، حيث يسعى ذئاب الجبل لحجز مقعدهم في المربع الذهبي بنهاية الموسم للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.