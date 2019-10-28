شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل استعداداته فى التتش ورسالة تحفيزية للاعبى المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش اليوم، الاثنين، استعداداً لمرحلة ما بعد فترة التوقف والتى تشهد الكثير من التحديات، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى.

ويؤدي الأهلي مرانه فى الرابعة عصر اليوم، ويشتمل على جانب بدنى وخططى، وفقا لأجندة الجهاز الفنى الذى يسعى من خلاله رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، لتجهيز جميع اللاعبين بدنياً وفنياً ومعنوياً للمرحلة المقبلة.

ويخوض الأهلي منافسات بطولة الدوري بعد انتهاء فترة التوقف، إلى جانب التحضير لمواجهة النجم الساحلى التى تقام فى تونس نهاية شهر نوفمبر المقبل، فى بداية مشوار الفريق بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا،فى الوقت الذي حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على مساندة وتحفيز اللاعبين المنضمين إلى المنتخب الأولمبي، الذي بدأ معسكره استعدادا لبطولة أفريقيا التي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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وحرص مدير الكرة على توجيه رسالة تشجيع ومساندة لاعبي الفريق المنضمين للمنتخب الأولمبي بعد انطلاق المعسكر التحضيري لبطولة أفريقيا، والتى يتطلع الجميع للفوز بها وحسم الصعود إلى أولمبياد طوكيو، ويشارك من الأهلي مع المنتخب الأولمبي كل من رمضان صبحي وصلاح محسن ومصطفى شوبير وعمار حمدي.