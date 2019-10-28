الزمالك يمتلك استبدالا وحيدا خلال انتقالات الشتاء فى شهر يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة أن الزمالك يمتلك استبدال لاعب واحد فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير المقبل، بعد قيام مسؤولى النادى الأبيض بإجراء استبدال لـ4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. ويمنح اتحاد الكرة للأندية، وفقاً للائحة، حق استبدال 5 لاعبين وبعد إجراء الزمالك لـ4 عمليات من الاستبدال فى فترة الانتقالات الصيفية سيحق للأبيض فى شهر يناير إجراء عملية استبدال للاعب واحد. يذكر أن الأهلى يحق له استبدال 2 من اللاعبين فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فيما يحق للفريق الأبيض استبدال لاعب وحيد، فى انتقالات الشتاء ويبحث مسؤولو الأبيض قيد الكونغولى على حساب المغربى خالد بوطيب وهو ما سيتم حسمه بشكل نهائى خلال الفترة المقبلة.

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