شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف موعد عودة اللاعبين الأجانب للفريق من الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، أن اللاعبين الأجانب سينتظمون فى مران الفريق غدا، الثلاثاء، بعد حصولهم على راحة إضافية، وسفرهم إلى بلادهم لقضاء فترة إجازة قصيرة قبل العودة للانتظام فى المران فى الموعد المحدد.

ويستمر غياب أليو ديانج المنضم إلى منتخب مالي الأولمبى، الذى يشارك فى بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى مصر خلال شهر نوفمبر المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، كما يغيب عن مران الفريق لاعبو المنتخب الأولمبى الذين انتظموا فى المعسكر استعداداً لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس بعد نهاية فترة الراحة التى منحها الجهاز الفنى للاعبين، واشتمل المران على جانب بدنى تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال ثم خاض الفريق الجانب الفنى.