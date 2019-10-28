شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب مصر تضم 14 ناديا فى معسكر مباراتى كينيا وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمت قائمة منتخب مصر 32 لاعباً من 14 ناديا استعداداً لدخول معسكر مغلق يوم 5 نوفمبر المقبل، فى إطار استعدادات الفراعنة لمباراتى كينيا وجزر القمر، المقرر لهما يومى 14 و18 نوفمبر المقبل بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويستعرض ”الخليج 365”، فى التقرير التالى، الأندية التى يتواجد بها لاعبو المنتخب الوطنى بعدما أعلن حسام البدرى المدير الفنى للفريق عن القائمة كاملة بشكل رسمى سواء على مستوى المحليين أو المحترفين.

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قائمة منتخب مصر من الأهلى ضمت كلاً من: محمد الشناوى ومحمود وحيد وحسين الشحات ورامى ربيعة وعمرو السولية وحمدى فتحى وأحمد فتحى ومحمد مجدى قفشة ومحمد هانى وأيمن أشرف، بينما من الزمالك كلاً من: محمد عواد وأحمد سيد زيزو وعبد الله جمعة وطارق حامد ومحمود علاء.

وجاء فى قائمة منتخب مصر من نادى بيراميدز كل من: رجب بكار ومحمد حمدى وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعمر جابر، بجانب 5 لاعبين من أندية محلية مختلفة، حيث تم ضم محمد بسام من طلائع الجيش، وباهر المحمدى من الإسماعيلى، وحسام حسن من سموحة، ومروان حمدى من وادى دجلة، وأحمد جمعة من المصرى.

وعلى مستوى المحترفين ضم البدرى كلا من: أحمد حجازى من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي ومحمد صلاح من ليفربول الإنجليزي، محمد النني من بشكتاش التركي)، أحمد حسن كوكا من براجا البرتغالي، محمود حسن تريزيجيه من أستون فيلا الإنجليزي، محمود عبدالمنعم كهربا من ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.