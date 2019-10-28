شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر الأولمبي يتوجه إلى العين السخنة استعداداً لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه منتخب مصر الاولمبي إلى العين السخنة لدخول معسكر مغلق لمدة 5 أيام استعداداً للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

منتخب مصر الأولمبى يضم 27 لاعباً لمعسكر السخنة

ويضم منتخب مصر الأولمبي 27 لاعبا وهم: "فى حراسة المرمى: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي ومصطفي شوبير، الدفاع : أسامه جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبدالسلام ومحمد صادق وأحمد أبوالفتوح وأحمد أيمن وكريم العراقي، خط الوسط: أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر وأحمد حمدي، خط الهجوم: رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدي ومحمد محمود ومصطفي محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان وناصر منسي".

وبدأ منتخب مصر الأولمبي، بقيادة شوقى غريب، استعداداته للبطولة بمعسكر مفتوح بداية من الجمعة الماضى وصولا إلى أمس، الأحد، ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الاعداد لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

منتخب مصر الأولمبى يبدأ المرحلة الثانية فى الإعداد للبطولة

ويأتى دخول منتخب مصر الأولمبى فى معسكر مغلق بداية من اليوم بالعين السخنة بمثابة المرحلة الثانية فى التحضير للبطولة التى سيستهلها المنتخب الوطنى بمواجهة منتخب مالى فى الافتتاح يوم 8 من شهر نوفمبر المقبل.