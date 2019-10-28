مباراة منتخب مصر القادمة امام كينيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى بالقاهرة لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومي 14 و 18 نوفمبر بالجولة الأولي و الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. مباراة منتخب مصر القادمة..انطلاق معسكر الفراعنة

مباراة منتخب مصر القادمة..انطلاق معسكر الفراعنة يبدأ معسكر المنتخب الوطني اليوم الأثنين بلاعبي الزمالك وعدد من الأندية الأخري باستثناء لاعبى أندية الأهلي الذي يستعد للسفر يوم 31 أكتوبر لخوض معسكر بالإمارات على أن ينضمو للمنتخب يوم 5 أو 6 نوفمبر ، ونفس الأمر للاعبي المصري و بيراميدز المشاركان بالبطولة الأفريقية وارتباطهما بمباريات يوم الأحد المقبل ، وتم الإتفاق على أن يكون المعسكر تدريبي فقط للاعبين خلال تلك الفترة على أن يكون مغلق يوم 4 أو5 نوفمبر لحين إنضمام لاعبى الاهلي وبيراميدز. مباراة منتخب مصر القادمة..قائمة الفراعنة استعداداً لكينيا

مباراة منتخب مصر القادمة..قائمة الفراعنة استعداداً لكينيا جاءت القائمة كالتالي: Advertisements محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (صلائع الجيش) احمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ). مباراة منتخب مصر القادمة..حسام البدري يضع نظام للتدريبات

مباراة منتخب مصر القادمة..حسام البدري يضع نظام للتدريبات قرر الجهاز الفني للمنتخب تقسيم استعداداته علي مراحل الأولي تشمل اقامة تدريباته بمعسكر مفتوح يبدأ اليوم ويضم العناصر التي حصلت علي فترات راحة طويلة لمحاولة تجهيزهم بما لا يؤثر علي استعدادات المنتخب بعدما راعي المدير الفني مدي احتياج اللاعبين لفترات الراحة وعودتهم للتدريبات بعد دراسة حالة كل لاعب علي حده وفقا لبرنامجه التدريبي مع ناديه على ان تبدأ المرحلة الثانية بمعسكر مغلق يوم 5 نوفمبر المقبل بعد عودة لاعبي الأهلي من معسكر أهم الخارجي وكذلك أنتهاء مشاركة ناديي بيراميدز والمصري في البطولة الكونفيدرالية.

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