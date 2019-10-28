الزمالك يستعد لصرف مستحقات اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قرر مسؤولو نادي الزمالك، صرف باقي المستحقات المتأخرة للاعبين فيما يخص مقدم العقود خلال الأسبوع الجاري.

وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن إدارة الكرة في نادي الزمالك تعمل في الوقت الحالي على ملف المستحقات وما تبقى من مقدم العقود الخاص باللاعبين.

وكان قد تم صرف جزء من مقدم العقود للاعبين في منتصف الشهر الجاري، وحصل اللاعبون على وعد من مرتضى منصور رئيس النادي بأن يتم صرف باقي المستحقات قبل نهاية الشهر.

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ومن المنتظر أن يشهد الاسبوع المقبل صرف مكافآت التأهل لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

لاعبو الزمالك حصلوا على نسب متنوعة من المقدم حيث حصل عددا منهم على 11% من نسبة الـ25% المستحقة لهم وحصل عدد آخر على 12.5% كما حصل البعض على 13%.

وتستهدف إدارة الزمالك قبل نهاية الشهر، بأن يكون هناك مساواة بين جميع اللاعبين بعد أن يتم صرف ما تبقى من نسبة الـ25%.