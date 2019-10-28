الأهلي يوضح سبب خوض 12 لاعبا فقط مران الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

برر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سبب الغيابات الكبيرة في مران الفريق، والذي شارك به 10 لاعبين فقط بجانب الحارسين شريف إكرامي وعلي لطفي.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات صحفية، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، منح بعض اللاعبين راحة إضافية، على أن ينتظموا الثلاثاء، في مران الفريق، وذلك من أجل التخلص من حالة الإجهاد العضلي.

وعاد الأهلي من فترة الأهلي يومي الجمعة والسبت، ليستأنف تدريباته بدءًا من يوم الأحد.

ويؤدي الأهلي مرانه في الرابعة عصر اليوم، ويشتمل على جانب بدني وخططي وفقا لأجندة الجهاز الفني والذي يسعى من خلاله رينيه فايلر، المدير الفني للفريق لتجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا ومعنويا للمرحلة المقبلة.

ويخوض الأهلي منافسات بطولة الدوري بعد انتهاء فترة التوقف، إلى جانب التحضير لمواجهة النجم الساحلي التي تقام في تونس نهاية شهر نوفمبر المقبل، في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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ويغيب عن الأهلي اللاعبين الدوليين المنضمين لصفوف المنتخبين الأول والأوليمبي.

ويستعد المنتخب الأول لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14، و18 نوفمبر ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم 2021 بالكاميرون، وكذلك استعدادات المنتخب الأوليمبي لأمم إفريقيا تحت 23 سنة، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو.

وانضم لصفوف المنتخب الأول 10 لاعبين وهم: محمد الشناوي، ومحمد هاني، وأحمد فتحي، ومحمود وحيد، ورامي ربيعه، وأيمن أشرف، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، ومجدي أفشة، وحسين الشحات، فيما انضم لصفوف المنتخب الأوليمبي 4 لاعبين وهم: مصطفى شوبير، ورمضان صبحي، وعمار حمدي، وصلاح محسن.

وأوضح عبدالحفيظ أن اللاعبين الأفارقة سينتظمون في مران الفريق الثلاثاء، بعد حصولهم على راحة إضافة لقضاء إجازة قصيرة في بلدانهم، فيما يستمر غياب أليو ديانج المنضم إلى منتخب مالي الأولمبي، الذي يشارك في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وبعث مدير الكرة بالأهلي رسالة تشجيعية للاعبي المنتخب الأوليمبي قبل خوض المعسكر التحضيري استعدادا للبطولة.