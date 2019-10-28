إعادة تجربة شركة "تذكرتي" في أمم إفريقيا تحت 23 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

يعود نظام تذكرتي من جديد للظهور خلال بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.

وقررت الشركة الراعية إعادة تجربة نظام حجز التذاكر الإلكترونية بعد نجاحها خلال كأس الأمم الإفريقية الماضية التي نظمتها مصر يونيو الماضي.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم مالي وغانا والكاميرون، والتي يستضيف مبارياتها ستاد القاهرة، فيما تضم المجموعة الثانية نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا ويستضيف ملعب السلام مبارياتها.

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ويلعب المنتخب المنتخب المصري بقيادة شوقي غريب أمام مالي يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14 من الشهر ذاته.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أوليمبياد طوكيو مباشرة.

وكان محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن تعيين حسام الزناتي مديراً لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب أعلن قائمة من 28 لاعبا لخوض مباريات البطولة، قبل استبعاد محمد محمود لاعب الأهلي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.. للتعرف على القائمة إضغط هنا