تقرير.. هدافو الدوريات الكبرى.. أين يقع صلاح في قائمة 2019؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

بتسجيله الهدف رقم 50 خلال 58 مباراة على ملعب آنفليد، دخل المصري محمد صلاح لاعب ليفربول تاريخ الريدز بعدما عادل رقم روجر هانت الذي سجل نفس العدد ولكن خلال 55 مباراة.

صلاح منذ انضمامه إلى صفوف ليفربول مطلع موسم 2017/2018 وهو يعكف على معادلة وتحطيم الأرقام القياسية وظهر ذلك جليًا خلال موسمه الأول بقميص الريدز الذي نجح خلاله في تحطيم وتسجيل أكثر من رقم قياسي كان أبرزها:

-الهداف التاريخي لليفربول في موسم بعهد بريميرليج (أنهى صلاح موسمه مسجلا 44 هدفًا في جميع المسابقات، محطمًا روبي فاولر الذي أحرز 36 هدفًا موسم 1995-96، لكنه ظل خلف أيان راش الذي سجل 47 هدفًا موسم 1983-84).

-الهداف التاريخي لبريميرليج في موسم (تُوج صلاح هدافًا للدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفًا، منصبًا نفسه أفضل هداف لدوري الدرجة الأعلى الإنجليزي (بنظام 38 مباراة)، محطمًا الرقم القياسي للويس سواريز وكريستيانو رونالدو وآلان شيرار (31 هدفًا لكل منهما).

-الهداف التاريخي في نسخة واحدة بدوري الأبطال (أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا برصيد 11 هدفًا بالتساوي مع روبرتو فيرمينو، محطمًا رقم دينيسي سوندرز الذي سجل 8 أهداف موسم 1991-92).

-أفضل هداف إفريقي وعربي في دوري الأبطال ( أكثر لاعب إفريقي تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة بدوري أبطال أوروبا برصيد 11 هدفًا، محطمًا الرقم القياسي للكاميروني صامويل إيتو مع إنتر ميلان (8 أهداف) موسم 2010-11)، أكثر لاعب عربي تسجيلا للأهداف في تاريخ دوري الأبطال برصيد 13 هدفًا سجلهم بقمصان ليفربول وروما وبازل، محطما رقم النجم الجزائري المعتزل رابح ماجر (12 هدفًا) مع بورتو البرتغالي بين عامي 1986 و1991.

خلال موسمه الثاني مع الريدز وبحلول عام 2019 خسر الفريق الإنجليزي لقب الدوري في الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، إلا أن القدر أراد أن يكلل مجهود الفريق بأكلمه وتُوج ببطولة دوري أبطال أوروبا ليصبح صلاح ثالث عربي يحصد البطولة الأوروبية الأغلى بعد كل من رابح ماجر لاعب بورتو البرتغالي السابق نسخة 1987 والمغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد نسخة 2018.

ومع انطلاقة الموسم الحالي، يبدو أن هدف الفرعون المصري واضحًا بالسعي نحو التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

"مو" قاد فريقه لاعتلاء جدول ترتيب بريميرليج مبكرًا بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي -حامل اللقب الموسمين الماضيين-، وساهم صلاح حتى الآن في 8 أهداف (سجل 5 وصنع 3) خلال 9 مباريات شارك بهم في بطولة الدوري.

ولكن خلال عام 2019 أين يقع صلاح في قائمة هدافي الدوريات الكبرى؟

** سيتم حساب ترتيب المراكز بمجموع الأهداف والتمريرات الناجحة، بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي والمتخصص في احصائيات كرة القدم**.

**الترتيب يشمل 10 دوريات كبري (إنجلترا- ألمانيا- فرنسا- إيطاليا- إسبانيا- بلجيكا- البرتغال- أوكرانيا- تركيا- روسيا)**.

- يتصدر القائمة البرتغالي بيزي لاعب فريق بنفيكا

صاحب الـ30 عامًا شارك خلال 18 مباراة بالدوري خلال 2019، سجل 14 هدفًا وصنع 18 تمريرة ناجحة بمجموع 32 مساهمة.

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- يحتل البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونخ المرتبة الثانية خلف بيزي، بمجموع 31.

صاحب الـ31 عامًا شارك خلال 26 مباراة بالدوري في عام 2019، سجل 25 هدفًا وصنع 6 تمريرات ناجحة.

يتصدر ليفاندوفيسكي قائمة هدافي الدوريات الخمس الكبرى (إنجلترا- فرنسا- إسبانيا- إيطاليا- ألمانيا).

- في المرتبة الخامسة يتواجد الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان

جمع مبابي 30 نقطة خلال 23 مباراة شارك بها، سجل 24 هدفًا وصنع 6 آخرين

- يحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة المرتبة السادسة خلف مبابي

ميسي شارك في 23 مباراة بالدوري خلال عام 2019، سجل 23 هدفًا وصنع 6 تمريرات ناجحة بمجموع 29 مساهمة.

- في المرتبة الثامنة يتواجد الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني.

صاحب الـ31 عامًا شارك في 28 مباراة بالدوري خلال عام 2019، سجل 21 هدفًا وصنع 5 تمريرات صحيحة بمجموع 26 مساهمة.

- في المرتبة العاشرة يظهر أول لاعب في الدوري الإنجليزي هو سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي

الأرجنتيني شارك خلال 26 مباراة، سجل 20 هدفًا وصنع 5 تمريرات ناجحة بمجموع 25 مساهمة.

- يحتل السنغالي ساديو ماني المرتبة الـ17 في قائمة الأكثر تهديفًا خلال 2019

صاحب الـ27 عامًا شارك في 28 مباراة، سجل 19 هدفًا وصنع 4 تمريرات ناجحة بمجموعة 23 مساهمة.

- في المركز الـ27 يتواجد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ضمن القائمة.

"مو" شارك في 27 مباراة خلال عام 2019، نجح في تسجيل 14 هدفًا وصنع 6 تمريرات بإجمالي 20 مساهمة.

- صلاح تفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الذي يتواجد في المركز الـ66.

صاحب الـ34 عامًا شارك في 19 مباراة، سجل 11 هدفًا وصنع 4 تمريرات ناجحة بمجموع 15 مساهمة.