مرتضى منصور يكشف مصير ميتشو ويشيد بالبدري ويحذر الخطيب ويوجه رسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

طالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعض المنتسبين للقلعة البيضاء بالابتعاد عن النادي، وتركه ومجلسه يعملون في صمت، مشيرا إلى أنه لو لم يكن موجودا بالزمالك، لكان مصيره الهبوط بسبب الفوضى.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" "أقول لبعض المنتسبين للزمالك، اتركوا المجلس يعمل من أجل النادي، نريد أن نعمل فقط، لدينا ملف الاستاد و100 معركة من أجل الزمالك". وواصل: "لو لم أكن في الزمالك لجعلوه يهبط للدرجة الثانية بسبب الفوضى".

وأكمل: "ميتشو وصل بالزمالك لصدارة الدوري، حقق لقب كأس مصر، تأهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، مستمر لنهاية عقده، ما زال في بدايته مع الفريق".

وشدد: "لو قمنا بإنهاء التعاقد مع ميتشو، لوجدت هؤلاء أيضا يتحدثون عن أننا نقوم بتغيير المدربين بشكل سريع، ميتشو مستمر لنهاية عقده".

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وأضاف: "ذهب من الزمالك 5 لاعبين للمنتخب، كنت أتمنى انضمام محمد عبد الغني أيضا بسبب مستواه، لكن لا نريد التعليق على اختيارات حسام البدري وجهازه".

وصرح: "بالطبع أحب حسام البدري وأدعمه، هو رجل محترم، كنت أريده مدربًا للزمالك يوما ما".

وأكد: "احذر الخطيب رئيس الأهلي ومن معه، سواء محمد مرجان أو خالد مرتجي أو محمد جمال الجارحي، هناك حملة لإهانة وسب نادي الزمالك ورموزه ومجلسه وجماهيره".

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلًا: "هناك تحريض من جانبهم، تحملوا ما سأقوم به حال تعرضنا للسب والقذف".