شاهد.. تفاصيل أزمة عمرو وردة في الدوري اليوناني

أثار اللاعب المصرى عمرو وردة الجدل مجددًا فى الملاعب اليونانية، على رغم تألقه في مباراة لاريسا وباناثانايكوس، التى أقيمت مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري اليوناني.

ذكرت وسائل الإعلام اليونانية أن وردة دخل فى مناوشات

لفظية مع جماهير باناثينايكوس، عقب استبداله، وركل دكة بدلاء الفريق المنافس، ليتدخل رجال الأمن لتهدئته.قام وردة بصناعة الهدف الأول، الذي جاء في الدقيقة الأولى من المباراة، قبل أن يسجل وردة هدف الفوز في الدقيقة 57، بعد هجمة مرتدة لـ"لاريسا"، حيث أرسل حارس مرمى الفريق كرة طولية لوردة، الذي توغل إلى منطقة الجزاء سريعًا، معه مدافع فريق باناثينايكوس، الذي ينجح في مراوغته ببراعة، ليكون أمام مرمى الخصم، ويسدد الكرة ببراعة داخل الشباك، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1، لرفقاء وردة.



