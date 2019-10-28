مفاجأة.. الأهلي يدرس عدم تجديد عقود "الكبار"

يحسم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الأهلى، مسألة تجديد الرباعى المخضرم أحمد فتحى ووليد سليمان وحسام عاشور وشريف إكرامى، حارس المرمى، عقب معسكر الفريق الأحمر خلال فترة توقف الدور، بعد أن قرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، ترك ملف تجديد عقود رباعى الفريق الأحمر لقرار فايلر النهائى.

طلب فايلر منحه الصلاحيات الكاملة فى هذه النقطة لتحديد حاجة الفريق للرباعى، خصوصًا أن اللاعبين تخطوا 30 عامًا، وبعضهم لا يشارك أساسيًا باستمرار، كما أن نادر شوقى، وكيل اللاعب أحمد فتحى، ظهير أيمن الأهلى، أكد أن إدارة القلعة الحمراء لم تتحرك بعد لتجديد عقد فتحى، الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، كما أن عاشور أبلغ المقربين إليه بأنه سيعتزل نهاية الموسم الحالى فى حال الفوز بلقب دورى أبطال أفريقيا.

تمسك فايلر بالتعاقد مع لاعب أجنبى فى فترة الانتقالات الشتوية لعدم رضاه عن مستوى الأنجولى جيرالدو دا كوستا، وطلب المدرب السويسرى من إدارة الأهلى التعاقد مع لاعب أجنبى جديد لدعم الخط الهجومى.

يترقب فايلر ترشيحات إدارة التعاقدات بالنادى الأهلى بخصوص اللاعبين

المنتظر ضمهم فى الشتاء فى مركز رأس الحربة، خصوصًا أن المدرب السويسرى يرغب فى معرفة سقف تعاقدات الإدارة المالية وهو ما يحدد هوية الصفقة.

فى المقابل، يرتب أمير توفيق مدير التعاقدات المباراة الودية التى يخوضها الفريق الأحمر فى معسكره المقرر أن ينطلق خلال الأيام المقبلة، حيث غادر توفيق للإمارات خلال الساعات الماضية لحسم ملاعب التدريب وفندق الإقامة، واللقاء الودى الذى سيقام مع الفريق.

واستأنف الفريق تدريباته أمس الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وعقد فايلر جلسة خاصة مع جهازه المعاون للتحضير للمرحلة المقبلة التى تشهد الاستعداد لاستكمال منافسات الدورى الممتاز وانطلاقة مشوار الفريق فى دورى أبطال أفريقيا.

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أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أن فترة توقف مسابقة الدورى تنقسم إلى مرحلتين؛ الأولى تبدأ نهاية الشهر الجارى بخوض معسكر إعداد خارجى، على أن تعقبه مرحلة أخرى فى القاهرة عقب العودة من الخارج، استعدادًا لمنافسات المرحلة المقبلة على

الصعيدين المحلى والأفريقى.

وعقد فايلر محاضرة فنية مع اللاعبين للحديث عن ثلاثة محاور يأتى فى مقدمتها شرح خطة الإعداد للمرحلة المقبلة التى يتخللها خوض معسكر إعداد خارجى ينطلق نهاية الشهر الجارى، حيث يخوض الفريق تدريباته يوميًا على ملعب التتش بالجزيرة حتى موعد السفر.

يتطرق فايلر فى المحور الثانى من محاضرته مع اللاعبين إلى تحديات المرحلة المقبلة، حيث يتطلع الجهاز الفنى للحفاظ على دوافع اللاعبين خلال فترة توقف الدورى من أجل الظهور بشكل مميز فى أول مباراة للفريق عند استئناف الدورى، إضافة إلى الاستعداد لضربة البداية المهمة أمام النجم الساحلى التونسى، فى أول لقاءات دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا، والمحدد لها يوم 29 نوفمبر المقبل.

يشهد المحور الثالث فى محاضرة فايلر المنتظرة مع اللاعبين اليوم الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التى سيخضع لها الفريق.

وأجرى الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، العديد من الاتصالات الهاتفية بالفريق الطبى الألمانى الذى سيتولى إجراء جراحة الرباط الصليبى للاعب محمد محمود ؛ للاطمئنان على الترتيبات كافة الخاصة بالعملية الجراحية.

كان الفريق الطبى الألمانى حدد غدًا الثلاثاء موعدًا لإجراء جراحة الرباط الصليبى للاعب، حيث يخضع لبعض الفحوصات الطبية التمهيدية خلال الساعات المقبلة فى ألمانيا من أجل تجهيزه للجراحة المنتظرة، كما حرصت مجموعة من جماهير الأهلى على الاحتشاد أمام منزل اللاعب لدعمه قبل السفر.