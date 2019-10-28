أبدى عبدالخالق البنا لاعب التجديف سعادته بالتأهل إلي أوليمبياد طوكيو 2020 بعد حصوله على الميدالية الذهبية ببطولة إفريقيا بتونس، مشيرا إلي أن النظام الجديد بقصر التأهل علي صاحب الميدالية الذهبية فقط زاد من حدة المنافسة، وجعل الأمر صعبا علي الجميع.
وأكد عبدالخالق أن المشاكل التيكانت تواجهه هي عدم السفر مبكراً والمعدات لم تكن علي المستوي المطلوب.
أما عن الإيجابيات خلال المرحلة الأخيرة فتمثلت في المتابعة الدائمة من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي قدم كل الدعم لنا.
وقال عبدالخالق: حتى الآن لم يتم الاتفاق علي خطة الإعداد، مؤكدا أنه كان يجب تواجده الآن في معسكر خارجي للإعداد للبطولة، مطالبا الاتحاد بسرعة تحديد موعد للمعسكر.
وشدد عبد الخالق البنا علي سعيه من أجل تحسين مركزه في أوليمبياد طوكيو بعد حصوله علي المركز العاشر في الأوليمبياد السابقة وطالب المسئولين بتوفير معسكرات خارجية ومعدات وأجهزة ومقر خاص للتدريب.
كانت هذه تفاصيل خبر «البنا» يطالب اتحاد التجديف بوصع خطة الاستعداد للأوليمبياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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