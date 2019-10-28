سيد عبدالحفيظ يفسر الغيابات في الأهلي ويكشف موعد عودة الأجانب

تحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن سبب الغيابات في صفوف الفريق خلال المران الذي أقيم أمس على ملعب التتش، الذي شارك به 10 لاعبين، إلى جانب الحارسين شريف إكرامي وعلي لطفي، وذلك في بداية التحضير لمرحلة ما بعد انتهاء فترة التوقف.

قال مدير الكرة إن الجهاز الفني، بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، منح بعض اللاعبين راحة إضافية، على أن ينتظموا غدًا الثلاثاء في مران الفريق. واستأنف الأهلي تدريباته أمس بعد انتهاء فترة الراحة التي استمرت على مدار يومي الجمعة والسبت، ومنح فايلر، راحة

إضافية لبعض اللاعبين في صفوف الفريق، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي وتجهيزهم للمرحلة المقبلة التي تشهد مشاركة أكثر من لاعب في معسكر المنتخب الوطني.

كان الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أعلن أمس قائمة المنتخب التي ضمت 10 لاعبين من الأهلي، للتحضير لمباراتي كينيا وجزر القمر، المقرر إقامتهما يومي 14 و18 نوفمبر، ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 في الكاميرون.

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أضاف أن اللاعبين الأفارقة سوف ينتظمون في مران الفريق غدًا

الثلاثاء بعد حصولهم على راحة إضافية، وسفرهم إلى بلادهم لقضاء فترة إجازة قصيرة قبل العودة للانتظام في المران في الموعد المحدد لهم. فيما يستمر غياب اللاعب أليو ديانج، المنضم إلى منتخب مالي الأولمبي، الذي يشارك في بطولة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

كما يغيب عن مران الفريق لاعبو المنتخب الأولمبي الذين انتظموا في المعسكر استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس بعد نهاية فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، واشتمل المران على جانب بدني تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، ثم خاض اللاعبون المشاركون في المران تقسيمة شهدت التركيز على بعض الجوانب الفنية.