افتتاح برنامج "إعداد وصقل الكوادر العربية لمصممي العروض الرياضية" في نسخته الثالثة

افتتحت فعاليات البرنامج المتقدم لإعداد وصقل الكوادر العربية لمصممي العروض الرياضية في نسخته الثالثة ، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الادارة العامة للنشاط الطلابي بالتعاون مع جامعة الدول العربية وذلك خلال الفترة من 27 أكتوبر و حتي 1 نوفمبر 2019 بالمركز الاوليمبي بالمعادي.

شهد فعاليات الافتتاح كل من الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية نائبا عن وزير الشباب والرياضة ، الوزير المفوض عبد المنعم الشاعري مدير ادارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية ، مسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اللواء اسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، الدكتور عماد البنانى رئيس الاتحاد المصري والعربي للرياضة للجميع ، الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وممثلي الوفود المشاركة من 10 دول عربية.

وفي كلمته اعرب عمرو الحداد مساعد الوزير عن سعادته بالتواجد بين الحضور في هذا المحفل الكبير علي ارض الكنانة "مصر"، ونقل تحيات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واهتمامه الكبير بتلك الفعالية التي تجمع العرب بخبراتهم المختلفة في بلدهم الثاني مصر والتى تشهد حالة من الاستقرار والتنمية كما تتيح الفرصة لواحد من اكبر التجمعات العربية لاعداد كوادر متميزة فى مجال تصميم العروض الرياضية .

تابع الحداد ، ان هذا التجمع اليوم يضم نخبة من مصممي العروض الرياضية في الوطن العربي لتبادل الخبرات

ودعم أواصر الصداقة بين الدول العربية، الى جانب إثراء حركة العروض الرياضية العربية وزيادة القدرة علي الابتكار والإبداع في تنظيم المهرجانات الرياضية .

ومن جانبه ، نقل وزير مفوض عبد المنعم الشاعري مدير ادارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، مسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب تحيات السيد احمد ابو الغيط - الأمين العام لجامعة الدول العربية واهتمامه بالجهود المبذولة من جانب المنظمين والمشاركين في البرنامج .

أضاف الشاعري إن

كما أكد الشاعري أن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يعمل دوما علي تشجيع العمل العربي في مجال الشباب والرياضة والتأكيد علي البرامج التي تسهم في توطيد العلاقات بين الدول ، وكذا البرامج التي تسهم في بناء القدرات وتنمية الانسان، واشار ان البرنامج الذي يفتتح اليوم يهدف الي إعداد وصقل كوادر عربية لها القدرة على تنظيم وإدارة المهرجانات الرياضية الكبرى ، وايضا التعرف على كل ما هو جديد من نظم وأساليب متطورة وحديثة في مجال العروض الرياضية".

يذكر انه يحاضر في فعاليات البرنامج نخبة من الأساتذة والعلماء في مجال العروض والمهرجانات الرياضية في مصر والوطن العربي . عبد المنعم الشاعري مدير ادارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، مسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب تحيات السيد احمد ابو الغيط - الأمين العام لجامعة الدول العربية واهتمامه بالجهود المبذولة من جانب المنظمين والمشاركين في البرنامج .أضاف الشاعري إن الرياضة هي التعبير عن الحياة، وهي اُسلوب لبناء العلاقات الاجتماعية وتعزيز الجانب الإيجابي في الانسان.كما أكد الشاعري أن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يعمل دوما علي تشجيع العمل العربي في مجال الشباب والرياضة والتأكيد علي البرامج التي تسهم في توطيد العلاقات بين الدول ، وكذا البرامج التي تسهم في بناء القدرات وتنمية الانسان، واشار ان البرنامج الذي يفتتح اليوم يهدف الي إعداد وصقل كوادر عربية لها القدرة على تنظيم وإدارة المهرجانات الرياضية الكبرى ، وايضا التعرف على كل ما هو جديد من نظم وأساليب متطورة وحديثة في مجال العروض الرياضية".يذكر انه يحاضر في فعاليات البرنامج نخبة من الأساتذة والعلماء في مجال العروض والمهرجانات الرياضية في مصر والوطن العربي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح برنامج "إعداد وصقل الكوادر العربية لمصممي العروض الرياضية" في نسخته الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.