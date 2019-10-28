موعد مباراة الشباب السعودي والشباب الأردني فى البطولة العربية

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد، مساء اليوم الاثنين، مواجهة بين فريقي الشباب السعودى والشباب الأردني، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور ال ١٦ من كأس محمد السادس للأندية الابطال "البطولة العربية".

صعد الشباب السعودي إلى دور ال ١٦ بعد أن تخطى شبيبة الساورة الجزائري حيث فاز في مباراة بثلاثية أهداف مقابل هدف فى حين حقق الفوز بهدفين دون رد في مباراة الإياب ، فيما تأهل شباب الأردن علي حساب النجم الساحلي التونسي بطل النسخة الماضية بنتيجة ٢ـ ١ فى المباراة الذهاب، هدف دون رد فى المباراة العودة.

موعد مباراة الشباب السعودي والشباب الأردني :

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت مصر.

الساعة السابعة والربع بتوقيت المملكة العربية

الساعة الثامنة والربع بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب السعودى والشباب الأردني :

تذاع مباراة الشباب السعودي ضد نظيره فريق الشباب الأردني بشكل حصري عبر قناة أبو ظبي في مباراة بثلاثية أهداف مقابل هدف فى حين حقق الفوز بهدفين دون رد في مباراة الإياب ، فيما تأهل شباب الأردن علي حساب النجم الساحلي التونسي بطل النسخة الماضية بنتيجة ٢ـ ١ فى المباراة الذهاب، هدف دون رد فى المباراة العودة.موعد مباراة الشباب السعودي والشباب الأردني :تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت مصر.الساعة السابعة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثامنة والربع بتوقيت أبو ظبي.القنوات الناقلة لمباراة الشباب السعودى والشباب الأردني :تذاع مباراة الشباب السعودي ضد نظيره فريق الشباب الأردني بشكل حصري عبر قناة أبو ظبي الرياضية "AD sport 1 HD" .

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