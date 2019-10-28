مواجهة مصرية في دور الثمانية بالبطولة العربية للسلة

أسفرت قرعة دور الثمانية بالبطولة العربية لكرة السلة للرجال، عن مواجهة مصرية ـ مصرية مبكرة بين فريقي الجزيرة والاتحاد السكندري حامل لقب النسخة الماضية. فريقي الجزيرة والاتحاد السكندري حامل لقب النسخة الماضية. كما أوقعت القرعة فريق الجيش الملكي في مواجهة جمعية سلا مستضيف البطولة، ويلتقي الريان القطري نظيره المنستيري التونسي، فيما يواجه أهلي طرابلس الليبي نظيره بيروت اللبناني.

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