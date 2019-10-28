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سلة الاتحاد تفوز على سموحة بدوري منطقة الإسكندرية

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حقق فريق السلة تحت ٢١ سنة بنادي الاتحاد السكندري الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 74 - 59، وذلك ضمن مباريات ذهاب دوري منطقة الإسكندرية.

وجاءت نتيجة أشواط المباراة على النحو التالي، " الشوط الأول 21 -18 لصالح الاتحاد، الشوط الثاني 14 - 17 لصالح سموحة، الشوط الثالث 18 -10 لصالح

الاتحاد، الشوط الرابع 21 - 14 لصالح الاتحاد". 

جدير بالذكر أن فريق السلة تحت ٢٠ سنة بنادي الاتحاد السكندري حقق العلامة الكاملة في كل مبارياته التي لعبها حتى الآن بدوري منطقة الإسكندرية.

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