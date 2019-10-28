رياضة | موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

موعد مباراة الأهلي والزمالك حيث يترقب عشاق الكرة المصرية خاصة جماهير القطبين الكلاسيكو المنتظر بينهما، وذلك بعدما تم تأجيل المباراة التي كان مقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة، ليتم بعد ذلك تأجيل جميع مباريات المسابقة، حتى نهاية فترة التوقف بسبب المنتخب الأوليمبي المشارك في البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الأهلي والزمالك في نهاية الدور الأول من بطولة الدوري المصري، على أن تعود مباريات الدوري المصري بنفس ترتيبها عقب نهاية فترة التوقف، على أن تقام مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية بعد نهاية كافة مباريات الدور الأول من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك .. لمعرفة ترتيب الفريقين في بطولة الدوري المصري

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز في ثلاثة مباريات والتعادل في مباراة واحدة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاثة مباريات دون التعرض لأي خسارة او تعادل.

نتيجة آخر مباراة جمعت بين الأهلي والزمالك

نجح الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن كأس السوبر المصري، وأحرز ثلاثية الأهلي كلًا من النيجيري جونيور أجايى "هدفين"، وحسين الشحات، في الدقائق 19، 48، 49 من زمن المباراة، بينما قلص محمود علاء النتيجة للفارس الابيض بهدفين في الدقائق 64، 76 من عمر اللقاء، من خلال ركلتي جزاء.

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 11 نقاط.

2- الزمالك 10 نقاط.

3- الأهلي 9 نقاط.

4- المقاولون العرب 7 نقاط.

5- الاتحاد السكندري 7 نقاط.

Advertisements

6- حرس الحدود 6 نقاط.

7- مصر المقاصة 6 نقاط.

8-- الإنتاج الحربي 6 نقاط.

9- الإسماعيلي 6 نقاط.

10- سموحة 5 نقاط.

11- المصري 4 نقاط.

12- طنطا 4 نقاط.

13- الجونة 4 نقاط.

14- نادي مصر 3 نقاط.

15- طلائع الجيش نقطتين.

16- وادي دجلة نقطتين.

17- أسوان 1 نقطة.

18- إنبي 1 نقطة.